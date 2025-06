Hagel und Starkregen: In diesen BW-Regionen drohen Gewitter

per Mail teilen

Auf die sonnigen Tage folgen in Baden-Württemberg Regen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonntag teils mit Sturmböen und Hagel.

In Baden-Württemberg kann es am Abend Gewitter, Hagel und Starkregen geben. Vor allem im Süden, teils aber auch in den nördlichen Regionen des Landes seien schwere Gewitter mit örtlich heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch größere Hagelkörner und schwere Sturmböen bis 100 Kilometer die Stunde seien nicht auszuschließen. Da sich diese Unwetter nur kurzfristig vorhersagen lassen, raten die DWD-Experten dazu, vorsichtig zu sein und auf Unwetterwarnungen zu achten.

Brand auf Pferdehof durch Blitzeinschlag

Bereits am Sonntagnachmittag hat ein Blitzeinschlag einen Brand auf einem Pferdehof in Keltern (Enzkreis) ausgelöst. Zuvor war ein starkes Gewitter über die Region gezogen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bei den Löscharbeiten im Einsatz. Über dem landwirtschaftlichen Anwesen war kilometerweit eine schwarze Rauchwolke zu sehen.

Der Montag wird laut DWD dann sonnig mit Höchstwerten zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad zwischen Mannheim und Karlsruhe. Dann nimmt ein neues Hochdruckgebiet Kurs auf Baden-Württemberg.