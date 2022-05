Hagel- und Starkregengefahr: Wieder Unwetter in BW erwartet

Nach einer Verschnaufpause am Wochenende sorgt ein neues Tief in BW wieder für Unwettergefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hagel mit bis zu vier Zentimetern Durchmesser.

Ab Montagmittag kann es in Baden-Württemberg lokal wieder kräftig gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Hagel, Starkregen und orkanartige Böen. Welche Regionen es im Land genau treffen könnte, sei unsicher. Warnungen vor schweren Unwettern speziell in den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg sind inzwischen wieder aufgehoben worden. Bevor sich die Situation wieder entspannt, rechnet der DWD am Abend mit dem höchsten Risiko.

Tief Finja bringt in BW Unwetter

Bei Tief Finja handle es sich um ein ähnliches Tief wie bei Tief Emmelinde Ende vergangener Woche, sagt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Diesmal sei es allerdings etwas weiter südlich und betreffe großflächig Baden-Württemberg. Mühlbauer befürchtet ähnliche Bilder wie in der vergangenen Woche. Besonders im Kreis Ludwigsburg hatte Starkregen am Donnerstag Schlamm auf die Straßen geschwemmt:

Wo genau es am Montag stärker gewittert, ist unklar. Das baden-württembergische Innenministerium nennt mit Verweis auf den DWD die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen bis 22 Uhr als gefährdete Bereiche. SWR-Wetterexperte Mühlbauer möchte keine Region ausschließen, zunächst sei vermutlich Württemberg stärker betroffen als Baden. Das Tief ziehe ab Mittag aus dem Westen Richtung Osten.

Viel Regen in kurzer Zeit gefährlich

Neben Starkregen und orkanartigen Böen stellt laut DWD vor allem Hagel mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern eine Gefahr da. Dieser könne auch Dellen verursachen, so Mühlbauer. Weil auch Pflanzen von Hagel zerstört werden können, bedrohen Unwetter insbesondere auch die Landwirtschaft und Gärtnereien.

Der Starkregen sei wiederum nicht gut für den Wasserhaushalt des Bodens: "So ein Gewaltregen ist nicht so gut für die Böden", sagt Mühlbauer. Mit den vorhergesagten 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sei die Wassermasse so groß, dass der Boden dies nicht fassen könne. Teils könnte Erde von Feldern auf Straßen geschwemmt werden wie am vergangenen Donnerstag.

Im Bottwartal im Kreis Ludwigsburg haben Unwetter vergangene Woche zu überschwemmten Straßen geführt. Auch mit Schlammmassen mussten die Menschen kämpfen. SDMG / Hemmann

Um sich vor Blitzen oder herabstürzenden Gegenständen wie Ästen zu schützen, sollten Menschen sich im Ernstfall nicht im Freien aufhalten. Und wenn doch, dann rät der DWD bei Unwetterwarnungen Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Außerdem sollten Gegenstände im Freien gesichert werden.

In manchen Städten gibt es zudem spezielle Konzepte zum Schutz vor den Folgen von Starkregen, beispielsweise in Heidelberg oder Ulm:

Wer nicht von Gewittern betroffen ist, kann laut DWD am Montag mit schwachem bis mäßigem Wind rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad.