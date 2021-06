Am Sonntagabend ist eine weitere Unwetterfront über Baden-Württemberg hinweggezogen. Bei Autounfällen wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

Bei den Unwettern in der Nacht auf Montag kam es zu Unfällen mit Leichtverletzen. Ansonsten meldet die Polizei geringe Sachschäden. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gab es Polizeieinsätze, vor allem aufgrund von umgestürzten Bauzäunen und Bäumen, die auf Straßen gefallen waren. Ein Baum stürzte auf ein Hausdach, dabei kam niemand zu Schaden. Die Schadenshöhe sei bislang noch nicht bekannt, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.

Unfälle wegen Starkregen: Vier Personen leicht verletzt

Bei vier Unfällen wegen Starkregen sind in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen vier Autoinsassen leicht verletzt worden. Unter anderem sei ein Auto auf der A831 bei Stuttgart-Vaihingen ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montagmorgen dem SWR mit.

Zusammenstoß durch Aquaplaning

Auf der A8 in Richtung Stuttgart kam es wegen Aquaplaning kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf einen anderen Pkw. Verletzt wurde niemand.

Der Flughafentunnel der B312 zwischen Flughafen Stuttgart und Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) füllte sich durch den Starkregen in der Nacht mit Wasser. Er musste von 22:15 Uhr bis kurz vor Mitternacht von der Feuerwehr gesperrt werden, bis die Überflutung beseitigt werden konnte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen gegenüber dem SWR.

In Reutlingen kam es zu einem Blitzeinschlag. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, doch es sei zu keinem Folgebrand gekommen, so der Sprecher weiter.

Vollgelaufene Keller in Ötisheim

In Ötisheim (Enzkreis) liefen mehrere Keller voll, weil die Kanalisation die Niederschlagsmengen nicht mehr aufnehmen konnte. In Calw, in Pforzheim und in Mühlacker sowie im gesamten Enzkreis kam es weiträumig zu überfluteten Straßen. Außerdem stürzten mehrere Bäume auf Fahrbahnen.

Weiterhin Gewitter möglich

Ein heftiges Unwetter hatte in der Nacht auf Samstag im Raum Karlsruhe und Pforzheim größere Schäden angerichtet. Die A8 war bei Karlsbad (Kreis Karlsruhe) überschwemmt und bis zum Vormittag gesperrt worden.

Auch in der neuen Woche warnt der Deutsche Wetterdienst für den Süden Deutschlands vor Unwettergefahr durch Starkregen.