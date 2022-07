Unwetter über Baden-Württemberg: A8 bei Ulm unter Wasser - Kindergruppe bei Ostfildern von Gewitter überrascht

Das Wetter im Südwesten

In der Nacht vermehrt klar. Am Samstag Sonne, Wolken und bis 29 Grad.

Am Wochenende nähert sich vom Atlantik ein Hoch. Zunächst entstehen örtlich noch kräftige Schauer oder Gewitter. Im Laufe der Nacht ziehen die meisten Gewitterschauer ostwärts ab, der Himmel klart vermehrt auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 10 Grad. Am Samstag erwartet uns ein sommerlicher Tag mit Sonne und Wolken. Anfangs kann es nochmal vereinzelt regnen. Die Temperaturen erreichen 22 Grad auf der Alb und bis 29 Grad in Rheinhessen. Es weht schwacher bis mäßiger Westwind. Am Sonntag in Baden-Württemberg oft sonnig, in Rheinland-Pfalz zeitweise wolkiger und örtlich etwas Regen. 24 bis 31 Grad. Zu Wochenbeginn einzelne Schauer oder Gewitter, sehr warm und schwül.