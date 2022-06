Unwetter in Stuttgart vor einem Jahr - was ist seither passiert?

per Mail teilen

An diese Bilder erinnern sich wohl viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter: Vor einem Jahr sorgte ein Jahrhundertunwetter in der baden-württembergischen Landeshauptstadt für überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Unterführungen sowie weitere Schäden. Sogar das Dach der Oper wurde vom Wind abgedeckt. Ein Jahr später fordert der Risikoforscher Jörn Birkmann von der Universität Stuttgart, dass die Stadt mehr darüber aufklären soll, wie sich die Bürgerinnen und Bürger schützen können und welche Gebiete im Starkregenfall besonders betroffen sind. Jürgen Sprich von der Stadtentwässerung erklärt, dass Rückhaltebecken in solchen Extremfällen innerhalb kürzester Zeit volllaufen können.