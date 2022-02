Sturm sorgt für unpassierbare Straßen in Baden-Württemberg

Unwetter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Orten in Baden-Württemberg für gesperrte Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Der Albaufstieg der A8 wurde gesperrt.

Ein Wintergewitter hat in Baden-Württemberg am Albaufstieg mit Schnee und massiven Regenfällen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die A8 musste von der Polizei bei Gruibingen (Kreis Göppingen) am Drackensteiner Hang in der Nacht zum Montag immer wieder in beide Richtungen gesperrt werden. Liegengebliebene wie querstehende Laster machten selbst für Räumfahrzeuge ein Durchkommen problematisch. Es kommt weiter zu Staus. Unfälle habe es im Bereich der Autobahn nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen dem SWR. Im Kreis Göppingen jenseits der Autobahn wurden einige Unfälle mit Blechschäden gemeldet. Im Enzkreis warfen Windböen Bäume um, Dauerregen führte zu Überflutungen. Bereits ab Sonntagmittag kam es zu Einsätzen aufgrund umgewehter Gegenstände, herabfallender Äste und umgestürzter Bäume, wie ein Sprecher der Polizei in Pforzheim am Montagmorgen sagte. Heftige Unwetter haben in der Nacht auf Montag (7.2.) im Enzkreis für Überflutungen gesorgt. Die Feuerwehr musste viele Male ausrücken. Sueddeutsche Mediengesellschaft, Foto: Gress In den späten Abendstunden sorgte der einsetzende Regen insbesondere im Bereich Mühlacker für teilweise überflutete Straßen. Ein Bach war durch den Regen über die Ufer getreten, so dass Anwohner und Feuerwehr gegen das übertretende Wasser ankämpfen mussten. Zu möglichen Verletzten oder Sachschaden konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Umgeknickte Bäume meldete die Polizei auch aus dem Raum Offenburg.