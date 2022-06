Das Unwetter hat am Montagabend in vielen Regionen in Baden-Württemberg getobt. Besonders hart traf es die Region Reutlingen. Die "112" war zwischenzeitlich nicht erreichbar, weil zu viele Menschen den Notruf wählten. Am Tag danach hieß es für die die Einwohnerinnen und Einwohner: Aufräumen.