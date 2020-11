Die Nacht auf Donnerstag ist im Land weitgehend ruhig geblieben - zuvor hatte sich die Sommerhitze aber in schweren Unwettern entladen. Besonders betroffen waren der Rhein-Neckar-Kreis und der Kreis Karlsruhe.

Am Mittwoch hat sich die Sommerhitze in schweren Unwettern entladen und in einigen Teilen des Landes Schäden angerichtet. Im Bereich Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Karlsruhe stürzten am Mittwoch durch Starkregen und Windböen zahlreiche Bäume um. Es kam zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr, innerhalb einer Stunde rückten die Feuerwehren zu rund 60 Einsätzen aus. So mussten auf der A5 am Autobahndreieck Karlsruhe wegen Überflutung und Ästen auf der Straße phasenweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden, auch die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Rastatt war kurzzeitig gesperrt. Am Abend waren die Behinderungen laut Feuerwehr beseitigt. Auch in Baden-Baden und im Kreis Rastatt gab es örtlich Überflutungen und gesperrte Straßen.

Dach einer Seniorenresidenz in Brühl abgedeckt

Im Rhein-Neckar-Kreis, aber auch in Mannheimer Stadtteilen musste die Feuerwehr nach einem Unwetter am Mittwochabend mehrfach ausrücken. Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. In Schwetzingen, Ketsch und Brühl stürzten Bäume auf die Straßen, Äste brachen ab. Einige Straßen waren vorübergehend überflutet, außerdem wurden mehrere Autos beschädigt, teilte die Polizei mit.

In Brühl wurde das Dach einer Seniorenresidenz von einer Windböe abgedeckt und stürzte zu Boden. Die Feuerwehr musste Bewohner in andere Gebäudeteile evakuieren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zunächst hatte man befürchtet, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei. Laut Polizei ist dem aber nicht so.

Donnerstag startet ruhig

Die Nacht auf Donnerstag ist im Land weitgehend ruhig geblieben, auch am Vormittag wurden bisher keine Unwetter gemeldet.

Schon am Dienstag Schäden durch starke Unwetter

Bereits am Dienstag waren Blitze, Hagel und Starkregen über Baden-Württemberg gezogen und hatten die Einsatzkräfte im Land in Atem gehalten. Teilweise liefen Keller und Tiefgaragen voll, Bäume stürzten um und ein Blitzeinschlag sorgte für einen Brand.