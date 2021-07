per Mail teilen

Ob Starkregen, Hagel oder Sturmböen: Das Wetter in Baden-Württemberg kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Sonntagmittag erwischte es besonders Karlsbad im Kreis Karlsruhe.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollte das Unwetter am Sonntag relativ schnell durch Baden-Württemberg ziehen. Deshalb erwarteten die Meteorologen auch, dass es nicht so heftig werde wie zu Anfang der Woche, als durch die starken Regenfälle Straßen, Keller und ein Impfzentrum in Tübingen unter Wasser standen.

Überflutung im Kreis Karlsruhe

Dennoch traf es einige Orte, an denen es besonders heftig regnete, mit Überflutungen. In Karlsbad (Kreis Karlsruhe) wurde schon am Sonntagmittag im Ortsteil Langensteinbach die Hauptstraße überschwemmt.

Im Karlsbader Ortskern liefen zahlreiche Keller voll, vereinzelt wurden Straßen zudem gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Fabian Geier

Das Wasser stand bis zu 70 Zentimeter hoch, zahlreiche Keller wurden überflutet. Die Feuerwehr sprach von etwa 70 Einsatzstellen im Ort. Auch ein Kindergarten stand bis zum Erdgeschoss unter Wasser.

Aquaplaning-Unfall auf der A6 bei Sinsheim

Ebenfalls am Sonntagmittag kam es bei Starkregen auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Unfall mit drei Autos. Sechs Insassen wurden dabei leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte laut Polizei wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einen anderen Wagen geprallt. Ein dahinter fahrender Autofahrer versuchte auszuweichen und schleuderte deshalb in die Leitplanke.

Unwetter-Einsätze auch in Pforzheim

Auch die Pforzheimer Feuerwehren waren am frühen Sonntagnachmittag im Einsatz. Neben ausgehebelten Gullydeckeln und umgestürzten Bäumen musste ein Erdrutsch beseitigt werden. Insgesamt gab es rund 15 unwetterbedingte Einsätze in Pforzheim. Menschen kamen nicht zu Schaden.