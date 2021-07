Am Sonntag rechnen Meteorologen wieder mit vielen Wolken, Regen und Gewitter - die im Laufe des Tages zunehmen. Wirkliches Sommerwetter ist demnach weit und breit nicht in Sicht.

Am Sonntag werden Gewitter erwartet, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. An den Alpen und am Bodensee sollten laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) mehrere Gewitter nacheinander über einzelne Orte hinwegziehen. Dort müsse dann mit kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Es kann kräftige Sturmböen geben. Dabei kann es zu Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen, so der DWD. Bei lokalen Unwettern muss mit Mengen um 30, vereinzelt bis 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde gerechnet werden. Zudem kann es laut DWD örtlich Hagelkörner mit bis zu zwei Zentimetern Größe und Sturmböen mit maximal 80 Kilometer pro Stunde geben. Nachts soll sich die Wetterlage rasch beruhigen.

Tief aus der Biskaya bringt feucht-warme Luft

Das Tief, das aus der Schweiz nach Baden-Württemberg zieht, drängt das Hochdruckgebiet der vergangenen Tage ab. Deshalb steigt die Gefahr für kräftige Schauer und Gewitter. Teilweise haben die sogar Unwetterpotenzial, meint SWR-Wetter-Reporter Michael Kögel. Er geht aber davon aus, dass diese Wetterlage nicht mit der zu vergleichen ist, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für die schweren Überschwemmungen sorgte.

Neue Woche auch von Gewittern geprägt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der neuen Woche erneut mit Gewittern und starkem Regen. "Überregional besteht aber keine Unwetter- oder Hochwasserlage", sagte Meteorologin Jaqueline Kernn. Örtlich könne der Regen jedoch ausreichen, um Keller zu überfluten.

Das wechselhafte Wetter wird von Tief Dirk bestimmt. Es bringt feucht-warme Luft aus Südwesten nach Deutschland. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 29 Grad - die schwül-warme Luft bringt Deutschland nicht nur zum Schwitzen, sondern trägt auch zu den Gewittern bei. Diese lassen dem DWD zufolge am Dienstag nach. Tagsüber bleibe es dann weitgehend trocken. Gegen Abend soll die Pause bereits wieder vorüber sein. Von Westen her ziehen Schauer und leichte Regenfälle auf. Schönes, beständiges Sommerwetter sehen die Meteorologen weit und breit nicht.