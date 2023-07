Der Women’s Cycling Grand Prix feiert am 16. Juli 2023 Premiere. Beim UCI Eintagesrennen für Frauen wird ein internationales Starterfeld mit 120 Fahrerinnen erwartet. Ein abwechslungsreicher und anspruchsvollen Kurs verspricht ein spannendes Rennen. Gestartet wird in Tamm, das Ziel ist in Stuttgart. Der rund 105 Kilometer lange Parcours führt durch die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen und spart nicht an Herausforderungen. Die Radsportfans können sich auf ein tolles Finale in Stuttgart freuen. Dort werden dann noch mehrere Zielrunden gefahren und die Fans können die Fahrerinnen mehrfach anfeuern.