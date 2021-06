Unwetter fegen über Baden-Württemberg hinweg, die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um das Unwetter zusammen.

Wüstenrot-Neuhütten: Blitz setzte Wohnhaus in Brand

0:36 Uhr

In Wüstenrot-Neuhütten (Kreis Heilbronn) hat ein Blitz in ein Wohngebäude eingeschlagen und dabei den gesamten Dachstuhl in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der Feuerwehr gelang es zunächst nicht, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Sie musste zusätzlich zu der bereits im Einsatz befindlichen Drehleiter noch ein weiteres Einsatzfahrzeug mit Drehleitern anfordern. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, der Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro. Ob das Gebäude gerettet werden kann, ist noch fraglich.

Zweimal Blitzeinschlag in Heilbronner Innenstadt

0:31 Uhr

Im Laufe der heutigen Nacht wurden dem Polizeipräsidium Heilbronn zwei Blitzeinschläge in Gebäude gemeldet. In der Allee soll der Blitz in ein größeres Gebäude eingeschlagen haben. Dort hielt sich der Schaden in Grenzen, lediglich eine Steckdose fing zu schmoren an. Es gab keine Verletzten. In einer anderen Straße schlug der Blitz in eine Satellitenschüssel ein, worauf der Verteiler im Keller eines Gebäudes zerstört wurde. Es entwickelte sich eine größere Rauchwolke. Auch hier kam niemand zu Schaden und es entstand nur geringfügiger Sachschaden. Feuerwehr und Polizei hatten in beiden Fällen die Lage schnell unter Kontrolle.

Starke Regenfälle und Überflutungen

0:05 Uhr

In einigen Regionen in Baden-Württemberg kam es am Montagabend zu schweren Regenfällen. Straßen wurden überflutet, umgestürzte Bäume blockierten Fahrbahnen und Eisenbahnstrecken.

Was bisher geschah

Hier können Sie nachlesen, was bei dem Unwetter in Baden-Württemberg bislang passiert ist. Alles weitere lesen Sie hier aktuell im Live-Blog.