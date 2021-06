Auch am Dienstag haben Unwetter in Baden-Württemberg Schaden angerichtet. In Herrenberg (Kreis Böblingen) setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Auch der Bodenseekreis war stark betroffen.

Im Bodenseekreis in Baden-Württemberg führten schwere Gewitter mit Starkregen am Dienstagabend zu mehr als 60 Feuerwehreinsätzen innerhalb von drei Stunden. Vor allem das nördliche Gemeindegebiet von Friedrichshafen sei betroffen gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. Es mussten zahlreiche Keller leergepumpt sowie überflutete Straßen gesperrt werden. Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag In Herrenberg (Kreis Böblingen) in der Mitte Baden-Württembergs setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Nachbarn des Wohnhauses alarmierten die Feuerwehr, die die Bewohner aus dem Haus brachte und das Feuer schnell löschte, wie ein Kommandant der Feuerwehr Herrenberg sagte. Den Schaden schätzte er auf den hohen fünfstelligen Betrag. Das Doppelhaus sei noch bewohnbar, die betroffene Hälfte aber ohne Strom. "Das Gewitter war ziemlich heftig, aber kurz", sagte er. Aufgrund eines Blitzeinschlages in einem Wohnhaus in Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) kam es am Dienstagabend zu einem Dachstuhlbrand dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | Dettenmeyer In Herrenberg sei parallel ein Einsatz bei einem Stromverteilerkasten gelaufen, auch in diesen habe vermutlich ein Blitz eingeschlagen. Auswirkungen auf die Stromversorgung gab es den Angaben zufolge aber nicht. In Tamm (Kreis Ludwigsburg) trat laut Polizei Wasser auf eine Straße, dabei wurde die Kreuzung der Hauptstraße mit Schlamm verdreckt. Die Feuerwehr reinigte die Fläche, bis etwa 20:30 Uhr war der Einsatz beendet, sagte der Polizeisprecher dem SWR. Schauer und Gewitter möglich Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für die Nacht zum Mittwoch meist nachlassende Gewitter. In der zweiten Nachthälfte sei über der Mitte Deutschlands aber wieder mit neuen Schauern und Gewittern zu rechnen, teils mit Starkregen. Schon in den vergangenen Tagen hatten Unwetter vielen Regionen zu schaffen gemacht.