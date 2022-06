per Mail teilen

Nach der Sommerhitze der vergangenen Tage wird es nun zunehmend schwül in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht mit zum Teil schweren Gewittern.

Von Südwesten kommen immer mehr feuchtwarme und labile Luftmassen ins Land. Heute Mittag gibt es noch viel Sonne und es bleibt meist trocken. Und auch am Nachmittag sieht es noch meist heiter aus. Im Laufe des späteren Nachmittags und vor allem ab dem Abend sind dann von Südwesten her zunehmend Schauer und unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen zu erwarten. Es bleibt heiß, mit Höchstwerten zwischen 26 Grad in den hohen Lagen und bis 32 Grad im Oberrheingraben. Der Wind ist zunächst noch schwach, wird dann aber immer stärker mit frischen, zum Teil auch Gewitterböen.

Nachts drohen teilweise extreme Unwetter

Vor allem abends und in der kommenden Nacht werden dann außer im Südwesten auch in den übrigen Regionen Baden-Württembergs örtlich Unwetter mit Starkregen (40 l/qm pro Stunde) und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter wahrscheinlich. Dann herrscht auch vereinzelt ein Risiko für extreme Gewitter mit sehr heftigem Starkregen um 50 l/qm in kurzer Zeit, Hagel um drei Zentimeter Korngröße und schweren Sturmböen um 100 km/h.

Hochwasser an Flüssen und Bächen möglich

Ab heute abend sind im ganzen Land hohe Wasserstände an Flüssen und Bächen zu erwarten. Grund sind die zum Teil extrem starken Regenfälle. Auch hier ist mit den stärksten Niederschlägen im Süden und Südwesten Baden-Württembergs zu rechnen.

Nach ruhigerem Wetter am Freitag nachts erneut Gewitter

Am Freitag wird es im Laufe des Tages immer wolkiger mit häufigen Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen dann etwas niedriger, zwischen 21 Grad im Bergland und 27 Grad bei Mannheim. Es gibt schwachen bis mäßigen Westwind, der in Böen auch frisch bis stark werden kann. Bei Gewittern ist mit Sturmböen zu rechnen. In der Nacht zum Samstag bleibt es weiter wolkig und mit zeitweiligen Schauern sowie örtlichen Gewittern mit Sturmböen. Die Temperaturen gehen dann auf Tiefstwerte von 17 bis 12 Grad zurück.