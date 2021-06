Am Montagabend ist erneut eine breite Unwetterfront über Baden-Württemberg gezogen. Besonders betroffen waren der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm.

Nach den schweren Gewittern am Sonntag ist auch am Montagabend eine Unwetterfront quer über Baden-Württemberg gezogen. Dabei kam es erneut zu Überschwemmungen durch heftigen Regen, zahlreiche Keller liefen voll Wasser. Im Schwarzwald waren die Straßen nach starkem Hagel zeitweise weiß wie im Winter.

Hunderte Einsätze im Alb-Donau-Kreis: Notruf überlastet

Sehr stark wütete das Unwetter im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm: Dort wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu hunderten Einsätzen gerufen. Zeitweise war sogar der Notruf überlastet - wer Hilfe benötigte, wurde gebeten in der Leitung zu warten.

Im Ulmer Stadtteil Wiblingen hatte starker Regen die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses überflutet. Ein Auto geriet daraufhin in Brand - vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses. Dichter schwarzer Qualm breitete sich in der Garage und im Gebäude aus - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte 25 Bewohner in Sicherheit.

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Ulm-Wiblingen bricht nach dem Unwetter ein Feuer aus. NonstopNews / Thomas Heckmann

Ulm: Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen

Auch in der Ulmer Innenstadt sorgte die Unwetterfront für Überschwemmungen: Eine Unterführung in der Nähe des Hauptbahnhofs lief voll Wasser. Zwei Autos blieben stecken und wurden von der Feuerwehr befreit. Weil auch die Gleise im Tunnel nicht mehr passierbar waren, musste der Straßenbahnbetrieb auf mehreren Linien vorübergehend unterbrochen und durch Busse ersetzt werden.

Das Unwetter brachte auch der Ulmer Innenstadt enorme Regenmengen: Hier ging für Autos und Straßenbahnen nichts mehr. Ralf Zwiebler

Auch weitere Regionen in Baden-Württemberg wurden von der Unwetterfront stark getroffen: In Ehningen (Kreis Böblingen) riss der Sturm zahlreiche Bäume um, zudem musste die Feuerwehr viele Keller leer pumpen. Die Gewitterzelle hatte dort innerhalb kürzester Zeit große Regenmengen gebracht.

Mit den Unwettern ist es im Land aber noch nicht vorbei: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) befindet sich Baden-Württemberg noch bis Freitag im Einflussbereich eines Tiefdruckgebiets, das von Frankreich her kommt. Es sorgt für warme und labile Luft - damit besteht auch in den kommenden Tagen die Gefahr durch weitere Unwetter.