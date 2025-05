Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag vor heftigen Gewittern und Unwettern in Baden-Württemberg gewarnt. Mittlerweile wurde die Warnung aufgehoben.

Nach vielen trockenen Tagen hat es in Baden-Württemberg am Mittwoch stellenweise stark geregnet. Heftige Gewitter zogen vor allem über den Großraum Stuttgart, aber auch auch den Westen des Landes. Im Kreis Karlsruhe hagelte es stellenweise. Im Enzkreis und im Kreis Calw wurden zwei Straßen überflutet. Zeitweise hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heftigere Unwetter nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag wurde die Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe drei von vier) in den Regierungsbezirken Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe dann wieder aufgehoben.

Warn-App Nina: 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich

Auch die Warn-App Nina hatte für Stuttgart eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Dabei ging es vor allem um Stuttgart West, Mitte und Ost sowie Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) und Leonberg (Kreis Böblingen). Niederschlagsmengen von bis zu 30 Liter pro Quadratmeter seien in der Stunde möglich. Mit der Warnung einher ging eine "Gefahr für Leib und Leben".

A7 nach Unfall wegen Hagelschauer zeitweise gesperrt

Doch nicht nur in der Landeshauptstadt, auch im Nordosten Baden-Württemberg gab es kurzzeitig viel Niederschlag. Wegen eines Hagelschauers musste die A7 nach einem Unfall in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe der Raststätte Ellwanger Berge zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei war ein Lastwagen ins Schleudern geraten.