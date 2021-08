Ein Blitzschlag während eines Unwetters hat am Sonntagnachmittag in Pliezhausen-Gniebel bei Reutlingen ein Zweifamilienhaus in Brand gesetzt. Der Blitz schlug in ein Hausdach ein, der Dachstuhl fing Feuer. Die vier Bewohner konnten sich ins Freie retten. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.