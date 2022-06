Unwetter über BW: Ein Toter in Freiburg, Blitze über Stuttgart und Starkregen in Konstanz

per Mail teilen

In der Nacht zogen Unwetter über Teile von Baden-Württemberg. In Freiburg erschlug ein Baum einen Mann und seinen Hund, bei Konstanz musste eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Starke Gewitter in Baden-Württemberg haben in der Nacht auf Freitag zu Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt.

Entwurzelter Baum erschlägt Mann und Hund in Freiburg

In Freiburg wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Der 64-Jährige sei zusammen mit seiner Ehefrau und ihrem Jagdhund am Donnerstagabend (23. Juni) in einem Park spazieren gegangen, als plötzlich durch ein aufziehendes Gewitter eine Eiche samt Wurzeln umgestürzt sei, teilte die Polizei mit. Die Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Ein weiterer Baum, 30 Meter hoch, stürzte in Freiburg um und begrub zwei Autos unter sich. Menschen seien dabei nicht verletzt worden, so die Polizei. Insgesamt kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zu rund 30 wetterbedingten Polizeieinsätzen innerhalb einer Stunde. Meist seien umfallende Bauzäune, herabfallende Ziegel oder umstürzende Bäume gemeldet worden, hieß es.

Gesperrte Bahnstrecke bei Konstanz, Hagel in der benachbarten Schweiz

Über den Bodensee zog am Donnerstagabend bereits das zweite Unwetter innerhalb von zwei Tagen. In Konstanz wurden Straßen überflutet. Weil Bäume auf die Oberleitung stürzten, musste zeitweise die Bahnstrecke zwischen Konstanz und Allensbach gesperrt werden. In der benachbarten Schweiz fiel das Unwetter ungleich heftiger aus. Im Kanton Bern fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser von rund vier Zentimetern vom Himmel.

Insel Reichenau: Wasser im Keller bedroht Gemeindearchiv

Auf der Insel Reichenau am Bodensee entdeckte ein Hausbewohner am Donnerstagabend drei Zentimeter Wasser im Keller, das wohl noch von einem der Unwetter an den Vortagen stammte. Die herbeigerufene Feuerwehr ging zunächst von einer Kleinigkeit aus, entdeckte beim Trockenlegen allerdings einen zwei Meter tiefen Sammelschacht, der sich komplett mit Wasser gefüllt hatte.

Im Keller des Gebäudes befindet sich auch ein Teil des Gemeindearchivs. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser aus dem Schacht und installierten eine Notfallpumpe, die ein erneutes Volllaufen verhindern soll. Derweil zog draußen bereits das nächste Gewitter mit starken Windböen und heftigem Niederschlag vorüber. Schließlich konnten die Feuerwehr auch die Ursache für das Wasser im Keller ausmachen und beheben: eine verstopfte Dachrinne hatte das Gemeindearchiv im Keller bedroht.

Motorschiff auf dem Bodensee sinkt

Auf dem Bodensee sank ein Motorschiff, das eigentlich zum Manövrieren einer Bohrplattform verwendet wird. Durch den starken Wind hatte sich die Plattform gedreht und das Motorschiff zum Kentern gebracht. Auslaufender Diesel wird mit einer Ölsperre aufgefangen. Es sei zum Glück nicht viel Treibstoff ins Wasser gelangt, so eine Sprecherin der Bodensee Wasserversorgung. Das Trinkwasser sei nicht gefährdet.

12.500 Euro Sachschaden in Karlsruhe, Blitze über Stuttgart

In Karlsruhe musste die Polizei aufgrund des Unwetters zu 15 Einsätzen ausrücken. Meist ging es um umgestürzte Bäume und Bauzäune. Verletzt wurden niemand. Im Karlsruher Norden brach das Vordach einer größeren Garage ab und krachte auf vier darunter geparkte Fahrzeuge. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 12.500 Euro.

Im restlichen Baden-Württemberg richteten Unwetter und Starkregen keine größeren Schäden an. Stuttgart und das Neckartal wurden von Blitzen erleuchtet. Zu Bränden oder anderen Blitzschäden kam es nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

Deutscher Wetterdienst warnt auch am Freitag vor starken Gewittern

Unwetter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag. Gerade am Nachmittag und Abend kann es teilweise heftig gewittern. Dann soll es erneut zu Starkregen kommen. 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Teilweise können zwei Zentimeter große Hagelkörner fallen. Auch Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde werden erwartet. Zum Wochenende verziehen sich die Wolken und es ist weitgehend freundlich bei Temperaturen bis 31 Grad.