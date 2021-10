Sturmtief "Ignatz" sorgt in Baden-Württemberg für umgestürzte Bäume

per Mail teilen

Das Sturmtief "Ignatz" hat Baden-Württemberg erreicht und in einigen Teilen des Landes zu umgestürzten Bäumen geführt. Wetterexperten rechnen damit, dass der Sturm noch zunimmt.

Umgestürzte Bäume (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Sie gehen davon aus, dass der Sturm in Baden-Württemberg im Lauf des Vormittags am stärksten sein wird. In den Höhenlagen wurden bereits heftige Orkanböen gemessen - auf dem Feldberg erreichten sie Geschwindigkeiten von über 160 Kilometer pro Stunde, sagte ein Wetterexperte im SWR.

Vom Sturm betroffen sind unter anderem der Hochschwarzwald sowie die Baar. Aber auch in tieferen Lagen haben Windböen Bäume umgerissen. Die Feuerwehr war zum Beispiel in Lenzkirch, Neuenburg (beide Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und dem Kleinen Wiesental (Kreis Lörrach) im Einsatz. Insgesamt musste die Polizei in dieser Region 50 Mal ausrücken. Weil Bäume oder Äste die Fahrbahn versperrten, kam es im Berufsverkehr zu einigen Unfällen mit Blechschäden. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht.

Umgestürzte Bäume in mehreren Regionen

Etwa 25 Einsätze meldet das Polizeipräsidium Konstanz wegen der Sturmböen, die derzeit über die Region Bodensee-Oberschwaben hinwegfegen. Einsatzschwerpunkt sei zwar der Zuständigkeitsbereich im südlichen Schwarzwald, so ein Sprecher. Allerdings wurden auch aus dem Raum Konstanz, Allensbach und Engen (beide Kreis Kostanz) Behinderungen wegen umgestürzter Bäume und Ästen auf den Straßen gemeldet. Größere Sachschäden gab es dabei aber nicht, so ein Polizeisprecher. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg, gab es vier Einsätze wegen umgeknickter Bäume und Äste auf der Fahrbahn. Im Raum Salem (Bodenseekreis) kam es zudem sturmbedingt zu einem kleineren Verkehrsunfall, so ein Sprecher.

Feuerwehren und Straßenmeistereien im Einsatz

Feuerwehren und Straßenmeistereien sind vielerorts im Einsatz, um die Straßen freizuräumen. Der Herbststurm hat auch auf der Albhochfläche für erste umgestürzte Bäume gesorgt. Auf der B313 bei Gauselfingen (Zollernalbkreis) sowie auf der Landstraße bei Trochtelfingen und Gomadingen (beide Kreis Reutlingen) blockierten umgeknickte Bäume die Fahrbahn. Die Feuerwehr ist mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Polizei Karlsruhe: "Anrufe fast im Minutentakt"

Die Polizei in Karlsruhe berichtet dem SWR von Anrufen fast im Minutentakt. Bürgerinnen und Bürger meldeten abgebrochene Äste, die auf der Fahrbahn gelandet seien oder umherfliegenden Baustellenschilder. Die Karlsruher Polizei sprach am Morgen von über 50 Einsätzen wegen des Sturms. Personen seien bisher nicht zu Schaden gekommen, dafür aber einige geparkte Fahrzeuge. Im Raum Pforzheim und Rastatt nimmt die Zahl der Einsätze laut Polizei ebenfalls zu. Mehrere Bäume seien in der Nacht umgestürzt. Die Polizei warnt davor, sich im Wald aufzuhalten.

Deutsche Bahn warnt vor möglichen Zugausfällen

Die Deutsche Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms. Allerdings lagen am Morgen noch keine Meldungen über Störungen im Bahnverkehr vor. In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten. "Kurzlebige Tornados" seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es.

DWD rechnet am Nachmittag mit Entspannung

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind laut DWD von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.