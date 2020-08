In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Baden-Württemberg stellenweise zu starken Unwettern. Besonders betroffen waren der Kreis Schwäbisch Hall und Umgebung.

In Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein örtliches Unwetter einige Schäden verursacht: vollgelaufene Keller, Tiefgaragen und Supermärkte sowie umgestürzte Bäume. "Los ging es gegen Mitternacht. Im Minutentakt kamen die Einsatzmeldungen", sagte Kommandant Florian Schürl von der Gaildorfer Feuerwehr. Auch im Nachbarort Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) kam es zu Einsätzen der Feuerwehr. Hier gingen riesige Hagelkörner nieder.

Südlich von Gaildorf haben Sturm und Hagel in der Nacht ebenfalls für Feuerwehreinsätze gesorgt. Nach ersten Informationen der Polizei rückte die Feuerwehr unter anderem wegen umgestürzter Bäume in Gschwend im Ostalbkreis aus.

In Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) schlug ein Blitz am späten Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus ein. Es kam zu einem Schmorbrand in der Telefonleitung, den aber Bewohner und Feuerwehr löschen konnten.

Rettungsaktion bei Gutach im Breisgau

Im Landkreis Emmendingen wurden eine Großmutter und ihre zwei Enkel von Hochwasser überrascht: Sie gerieten beim Baden in der Elz bei Gutach im Breisgau in Not. Ein Gewitter ließ den Fluss rapide ansteigen. Familienangehörige konnten eines der Kinder ans Ufer holen, während die Feuerwehr das andere Kind aus der Strömung und die Großmutter von einer Sandbank retteten. Alle drei blieben unverletzt.

Unfälle im Kreis Heilbronn

Außerdem gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn fünf Aquaplaning-Unfälle. Verletzt wurde niemand. In Weinsberg und Obersulm (beide Kreis Heilbronn) liefen zudem zwei Keller voll.