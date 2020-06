per Mail teilen

Zunächst bleibt es sonnig, von Süden her sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zum Freitagabend aber im ganzen Land Gewitter möglich. Diese werden teilweise von Hagel, heftigem Starkregen und Sturmböen begleitet.

Die Temperaturen bleiben vorerst sommerlich und erreichen Werte zwischen 24 Grad im höheren Bergland und 32 Grad im nördlichen Rheintal. Am Samstag bleibt es bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Nordosten seien schauerartiger Regen und kräftige bis unwetterartige Gewitter möglich. Laut DWD bleibt es am Sonntag zunächst sonnig. Im Tagesverlauf ziehen demnach Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern auf. Dabei kühlt es leicht ab, an Rhein und Neckar sind maximal 26 Grad möglich.

Diese Regionen sind besonders betroffen

Wer für das Wochenende einen Ausflug ins Grüne geplant hat, sollte sich vorher gut über die Wetterlage in der Region informieren. Für den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg hat der DWD am Freitag eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen und Hagel herausgegeben. Für weite Teile Baden-Württembergs besteht zudem eine Warnung vor erhöhter UV-Intensität und hohen Temperaturen.