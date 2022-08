Heftige Regenfälle und Gewitter haben viele Menschen in Baden-Württemberg am Freitagabend und -nacht auf Trab gehalten. Die Feuerwehr rückten hunderte Male aus, um vollgelaufene Keller auszupumpen - unter anderem bei einem Brautpaar in Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis, das am Samstag heiraten wollte.