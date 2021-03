Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg brodelt es an der CDU-Basis. Dennoch erhält Thomas Strobl Rückendeckung für die Sondierung mit den Grünen.

Brandbrief fordert Erneuerung der CDU

Die Oberbürgermeister von Konstanz und Ravensburg, Ulrich Burchardt und Daniel Rapp, sowie die Oberbürgermeisterin von Baden-Baden, Margret Mergen, fordern die komplette Erneuerung der Landes-CDU. In einem gemeinsamen Brandbrief schreiben sie: Was die CDU vermittle, gehe am heutigen Lebensgefühl und den Bedürfnissen der Menschen völlig vorbei. Deshalb verliere die Partei Wahlen. Die CDU hatte bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg nur noch 24,1 Prozent erreicht. Der CDU-Kreisverband Konstanz klagt, die Spitzenpolitiker hätten sich von der Basis entfremdet.

"Wir haben das Gefühl, nur noch zum Abnicken da zu sein" Willi Streit, Vorsitzender CDU-Kreisverband Konstanz

Strobl erhält dennoch Rückendeckung aller Kreisvorsitzenden

Auch bei einer Onlinekonferenz der CDU-Kreisvorsitzenden am Montagabend gab es großen Diskussionsbedarf über die Frage, welche Konsequenzen aus dem Absturz bei der Landtagswahl zu ziehen seien. Dabei wurden nach Angaben von Teilnehmern auch Stimmen für einen mittelfristigen personellen Neuanfang an der Parteispitze der baden-württembergischen CDU laut. Nach einer fast vierstündigen Aussprache stimmten aber schließlich laut Generalsekretär Manuel Hagel alle Kreisvorsitzenden dafür, dass das Team um Landeschef Strobl die Sondierung mit den Grünen führen soll. Der Innenminister wird auch deshalb gestützt, weil er als Vertrauensmann von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gilt.

Hauptsache Grün-Schwarz klappt

Die CDU will unbedingt verhindern, neben der AfD in der Opposition zu landen. Die Grünen erwägen allerdings neben Grün-Schwarz auch ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP. Am Donnerstag treffen sich Grüne und CDU zur zweiten Verhandlungsrunde. Zu dem Sondierungsteam gehören neben Strobl und Generalsekretär Manuel Hagel noch Fraktionschef Wolfgang Reinhart, Fraktionsvize Nicole Razavi und die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle.

"Wir tragen das Wahlergebnis mit Haltung und werden es in den nächsten Wochen und Monaten intensiv und besonnen aufarbeiten. Jetzt geht es um Stabilität und Verlässlichkeit - dafür stehen Thomas Strobl und unsere CDU." Manuel Hagel, Generalsekretär CDU Baden-Württemberg

Thomas Strobl (l.), Innenminister von Baden-Württemberg und Vorsitzender der CDU Baden-Württemberg, gilt nicht mehr bei allen als Führer an der Parteispitze.

Ex-Ministerpräsident Mappus erntet Kritik für seine seine Ratschläge

Heftige Kritik gab es an Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU), der die Partei am Wochenende dazu aufgefordert hatte, in die Opposition zu gehen. Dass ausgerechnet Mappus sich über den Zustand der CDU auslasse, sei "ungeheuerlich", sagte Agrarminister Peter Hauk, der auch Bezirkschef in Nordbaden ist, Teilnehmern zufolge. Gerade Mappus sei doch für den "Niedergang" mitverantwortlich. Mappus hatte der "Pforzheimer Zeitung" gesagt, die CDU sei aktuell keine Volkspartei mehr und müsse raus aus der Landesregierung. Noch weitere fünf Jahre als Juniorpartner der Grünen und die CDU stünde dort, wo die SPD heute ist.