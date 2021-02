Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat erneut und vehement vor dramatischen Auswirkungen des Klimawandels für Baden-Württemberg in den kommenden Jahrzehnten gewarnt. "Immer häufigere Hitzewellen, Dürreschäden oder vermehrtes Auftreten von Schädlingen sind Zeichen, dass der Klimawandel in Baden-Württemberg Realität ist", sagte er am Mittwoch in Stuttgart. Dort stellte er den "Monitoringbericht 2020 zur Anpassungsstrategie an den Klimawandel" seines Ministeriums vor. Seit den 1990er-Jahren verlaufe die Entwicklung zunehmend rasant, so Untersteller. Seit 2000 zählten bereits 16 Jahre zu den 20 wärmsten in Baden-Württemberg. Für den Zeitraum bis 2050 zeigten die aktuellen Auswertungen der regionalen Klimamodelle durch die Landesanstalt für Umwelt einen weiteren Temperaturanstieg. Untersteller warb außerdem in seiner letzten Rede im baden-württembergischen Landtag für eine CO2-Bepreisung. Die Energiewende sei nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll, sagte der 63-Jährige. Er hatte angekündigt, dass er bei der kommenden Landtagswahl 2021 nicht mehr antreten werde.