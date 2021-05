Seit Monaten können sich Menschen in Baden-Württemberg gegen das Coronavirus impfen lassen - lange Zeit nur in Impfzentren. Das hat Folgen bei der Verteilung der Geimpften auf das Land.

Das Impftempo zum Schutz gegen das Coronavirus hat in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen. Gleichzeitig ist im Land eine Diskussion losgetreten worden, wonach sozial schlechter Gestellte die Impfkampagne noch zu wenig erreichen würde. "Unser Ziel ist, im Sommer jedem Erwachsenen in Baden-Württemberg ein Impfangebot machen zu können. Die Zahlen zeigen, dass wir unter den Impfberechtigten bisher bestimmte Gruppen sehr gut erreichen, andere nicht oder fast nicht", so der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, am Dienstag in Stuttgart.

Gleichzeitig zu dieser Aussage hatte sein Ministerium erstmals Daten über regionale Impfquoten veröffentlicht. Dies war bislang aus mehreren Gründen nicht möglich. Auch der SWR hatte seit Februar mehrfach erfolglos entsprechende Anfragen gestellt.

Die Auswertungen zeigen nach Stadt- und Landkreisen aufgeschlüsselt die Zahl der geimpften Personen bis einschließlich 2. Mai 2021 - ohne Impfungen bei den Arztpraxen. Auch eine Ausdifferenzierung nach Alter steht nicht zur Verfügung. Die Auswertung lief dabei über die Postleitzahl der Geimpften und nicht über den Ort, wo die Menschen gegen das Coronavirus geimpft wurden.

Höchste Impfquote im Kreis Emmendingen

Demnach weist der Kreis Emmendingen die höchste Impfquote aller baden-württembergischen Kreise bei den Erstgeimpften mit 30,7 Prozent auf. Zu den Top-3-Regionen zählen daneben noch der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (28,5 Prozent) sowie die Stadt Freiburg (27,1 Prozent). Eine hohe Impfquote kann auch der Kreis Tübingen für sich in Anspruch nehmen, wo 26,6 Prozent der Einwohner bis einschließlich 2. Mai eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Der Modellversuch der Stadt Tübingen hatte die Region bundesweit in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht.

Schlusslicht ist dagegen der Stadtkreis Pforzheim mit einer Impfquote von lediglich 11,9 Prozent. Eine geringere Impfquote registrierten die Statistiker auch im Kreis Freudenstadt (15,0 Prozent) sowie in Heilbronn (16,1 Prozent). Speziell im Westen Baden-Württembergs ermittelte das Ministerium hohe Impfquoten für die Einwohner der Kreise. Lediglich 1,2 Prozent der registrierten Erstimpfungen erhielten laut Zahlen des Sozialministeriums Menschen, die im Ausland oder in einem anderen Bundesland leben.

Pforzheim will besser über Impfung informieren

Um die Impfquote zu verbessern, will die Stadt Pforzheim künftig mehr über die Corona-Schutzimpfung aufklären. Aktuell informiere man in 23 Sprachen über die Impfung, auch in den sozialen Netzwerken, sagte ein Sprecher der Stadt Pforzheim dem SWR. Diese Bemühungen wolle man verstärken. In einer Art "Drive-In" konnten sich in Pforzheim am Mittwoch Freiwillige ohne Termin impfen lassen; Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) lobte die Aktion einer Pforzheimer Ärztin. Dass erst knapp 12 Prozent der Menschen eine Erstimpfung erhalten haben, könnte laut der Stadt an der vergleichsweise jungen Bevölkerung liegen: Viele seien noch gar nicht an der Reihe. Dazu komme ein hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Außerdem hat Pforzheim landesweit die zweihöchste Arbeitslosenquote.

Deutliche Unterschiede auch bei vollständig Geimpften

Teils deutliche Unterschiede sind auch mit Verweis auf die Impfquote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Personen zu erkennen. Eine hohe Quote bei der Erstimpfung ist demnach kein Indikator für die entsprechenden Paramter bei der Quote der vollständig Geimpften.

Spitzenreiter in dieser Statistik sind Regionen, die bei der Erstimpfung-Quote keinen Spitzenplatz belegen: Den höchsten Anteil vollständig gegen das Coronavirus Geimpfter erreichte der Zollernalbkreis (11,7 Prozent), gefolgt vom Rhein-Neckar-Kreis (10,8 Prozent). Auf Platz drei folgt Freiburg mit einer Quote von 10,5 Prozent). Schlusslicht ist dagegen erneut Pforzheim (4,2 Prozent), gefolgt vom Kreis Lörrach (4,6 Prozent) und dem Kreis Freudenstadt (5,1 Prozent).

Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Zahl von Corona-Infektionen nehmen das Land und die Großstädte zunehmend die Stadtteile ins Visier, in denen Menschen mit geringem Einkommen und in beengten Wohnverhältnissen leben. So auch in Mannheim. Ein Bericht aus dem Stadtteil Hochstätt:

Kritik an Datenerfassung zum Impffortschritt

Allerdings seien die jetzt veröffentlichten Daten nur ein Anfang, so der SWR-Datenjournalist Johannes Schmid-Johannsen. "Das Impfquotenmonitoring in Deutschland ist mangelhaft, weil die Daten der Geimpften nicht einheitlich erfasst werden", so seine Einschätzung. So würden beispielsweise Impfungen in Arztpraxen nicht direkt an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet, zudem fehle dabei dann die Altersangabe. "Manche Bundesländer nutzen ihr eigenes Dokumentations-System und nicht das gesetzlich vorgeschrieben zentrale Monitoring des RKI", so Schmid-Johannsen. Das Daten-Chaos sei "hier schon wieder vorprogrammiert."

Das RKI könne nicht verlässlich sagen, wie viele Ältere in der Bevölkerung schon geimpft sind. Auf Landkreise bezogen geht das laut Schmid-Johannsen gar nicht. "Das ist ein systematisches Versagen, wie die Daten hier erfasst werden".

Entscheidungsträger würden regionale und lokale Impfquoten benötigen, so die Ansicht des Datenexperten. "Wenn Hausärzte, Bürgermeister, Landräte und Gesundheitsämter nicht verlässlich wissen, wie viele Menschen in ihrem Verantwortungsbereich geimpft sind, können sie die Impfkampagne auch nicht steuern", so Schmid-Johannsen.

Sozialer Hintergrund spielt bei der Impfung gegen das Coronavirus eine Rolle

Das Sozialministerium kommt in einer Pressemitteilung zu dem Fazit, dass die Zahlen einen Hinweis darauf geben, wonach Städte mit größeren Bevölkerungsgruppen, die im Durchschnitt vergleichbar schwierigere sozioökonomische Bedingungen aufweisen (Arbeitslosigkeit, Bildungsniveau, etc.), oft niedrigere Impfquoten hätten.

Kenngrößen wie die Bevölkerungszahl, vorhandene Impfstoffmengen, die Frage, ob ein Zentrales Impfzentrum in der Nähe liegt, oder wie groß die Entfernung zum nächsten Impfzentrum ist könnten die großen Unterschiede zwischen den Landkreisen allein nicht erklären, so das Fazit. Als eine Konsequenz haben Städte und Kommunen sowie die Landesregierung angekündigt, die Impfangebote ausbauen zu wollen.