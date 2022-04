Trotz Pandemie und Ukraine: Statistik-Chefin verteidigt Volkszählung "Zensus"

In der Debatte um eine Verschiebung des "Zensus" hat die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Anke Rigbers, den Start der Volkszählung verteidigt. "Das hätte erhebliche Mehrkosten bedeutet", sagte sie am Freitag. Eine erneute Verschiebung sei unverhältnismäßig. Zudem gehe der "Zensus" auf eine EU-Verordnung zurück und sei damit verpflichtend. Beim sogenannten Zensus werden ab Mitte Mai rund zehn Millionen zufällig ausgewählte Menschen in Deutschland zu Familienstand, Staatsangehörigkeit und Wohn- und Arbeitssituation befragt. Für Kommunen ist die Zählung nach Angaben des Landesamtes die Grundlage aller Planungen. Über die genauen Abläufe hatte am Freitag das Statistische Landesamt informiert. Demnach erhalten Mitte Mai etwa 1,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg Post. Sie wurden für eine Stichprobe ausgewählt und sollen zunächst an der Haustür oder am Telefon befragt werden. Dabei geht es um wenige Daten, wie Namen oder Geburtsdatum.