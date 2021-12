per Mail teilen

Seit Ungeimpfte bei der Arbeit einen Testnachweis brauchen und in Restaurants oder im Fitnesstudio 2G-Plus gilt, haben viele Corona-Schnelltest-Stationen neu oder wieder geöffnet. Immer wieder allerdings hört man von schlecht durchgeführten Tests oder Betreibern, die gar nicht testen und das Zertifikat einfach so ausstellen. Ob da was dran ist? SWR-Reporter haben sich Teststellen genauer angeschaut.