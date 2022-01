SWR-Datenexperte: Was verraten die BW-Corona-Zahlen, was nicht?

Warum man die Corona-Zahlen für Baden-Württemberg derzeit vorsichtig interpretieren sollte - und Omikron noch eine große Unbekannte ist. Eine datenjournalistische Einordnung.

Spiegeln die aktuellen Corona-Zahlen die tatsächliche Infektionslage wider? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt geschätzt, die tatsächlichen Infektionszahlen könnten zwei oder drei Mal höher sein als in der Statistik ausgewiesen. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) weist immer wieder darauf hin, dass es bei den Corona-Zahlen zu einem möglichen Zeitverzug kommen kann.

Rolle der Feiertage noch unklar

Ist die Lage in den einzelnen Kreisen teils auch höchst unterschiedlich, nahm die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg seit Anfang Dezember kontinuierlich ab. Dieser Trend ist zwar nicht in allen Kreisen gestoppt, aber landesweit nehmen die Infektionszahlen mittlerweile wieder zu. Ein Schluss, zu welchem Anteil dies an Nachmeldungen durch die Feiertage oder der Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante liegt, lässt sich im Augenblick noch nicht ziehen.

Schlüsselt man die Sieben-Tage-Inzidenz in unterschiedliche Altersgruppen auf, zeigt sich: Nie während der gesamten Pandemie war die Diskrepanz der Inzidenzen nach Alter größer als in dieser vierten Welle. In den jüngeren Altersgruppen stieg und fiel die Inzidenz besonders stark.

Ist Omikron bereits die vorherrschende Variante?

Um festzustellen, ob es sich bei einem positiven PCR-Testergebnis um eine Infektion mit der Omikron-Variante handelt, muss die Probe weiter untersucht werden. Ein aufwendiges Verfahren für das ohnehin nur 50 bis 60 Prozent der positiven Proben in Frage kämen, wie ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes (LGA) in Stuttgart dem SWR mitteilte. In der Woche vom 27. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 wurden laut LGA 11.600 Proben mittels variantenspezifischem PCR-Test untersucht, 1.025 Proben per Vollgenomsequenzierung - und das bei rund 30.000 gemeldeten Corona-Neuinfektionen in diesem Zeitraum. Nur etwa ein Drittel wurde also überhaupt auf die Omikron-Variante untersucht. All das spricht für eine hohe Omikron-Dunkelziffer, selbst unter den gemeldeten Corona-Infizierten.

Zur Stunde beraten Bund und Länder über mögliche weitere Corona-Maßnahmen. Zugleich wird wegen der Omikron-Variante über eine Verkürzung der Quarantäne-Zeiten debattiert, um etwa Supermärkte, Kliniken, Rettungsdienste oder Energieversorger vor dem Ausfall von zu viel Personal zu schützen. Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg hatte sich vor dem Gipfel für kürzere Quarantänezeiten ausgesprochen. Lockerungen bestehender Corona-Maßnahmen hatte sie dagegen abgelehnt.