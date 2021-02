Ein Mathematiker an der Universität Stuttgart nimmt sich der Sterbefälle nach einer Coronavirus-Infektion an. In der Berechnung hat er Veränderungen durch die in Großbritannien nachgewiesene Mutation festgestellt.

Mehr als 7.900 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Und nach einem Jahr ist klar: Nicht nur ältere, sondern auch jüngere Menschen haben ein gewisses Sterberisiko. Die Situation für alle Altersgruppen verschärft, hat allerdings die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Variante B.1.1.7. Im Dezember wurde im Kreis Freudenstadt deutschlandweit der erste Fall der Coronavirus-Mutation bei einer Frau festgestellt. Nun hat ein Stuttgarter Mathematiker versucht das Sterberisiko aufzuschlüsseln und ein Berechnungsmodell entwickelt. "Das nach Infektion mit der britischen Mutante bestehende Sterberisiko ist für 80-Jährige mehr als 1.000 Mal so hoch wie für 20-Jährige", erklärte Christian Hesse, der in der Abteilung für Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart lehrt. Ältere Menschen sterben eher an Covid-19-Variante Ohne Corona liege dieser Faktor bei Männern bei rund 130, bei Frauen bei 200 - bei einem Senior ist der Tod immer wahrscheinlicher als bei einem jungen Menschen. Der Wissenschaftler der Uni Stuttgart bezieht sich bei den Daten auf die sogenannte Infektionssterblichkeit. Das ist der Anteil der Corona-Toten unter allen Infizierten, ob getestet oder nicht. Für eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung muss dafür unter anderem mittels Blutproben der Immunstatus ermittelt werden, um auch frühere, unentdeckt gebliebene Corona-Infektionen festzustellen. Gefahr der Mutation Auf Basis von britischen Analysen hat Hesse so die Gefährlichkeit des Corona-Typs B.1.1.7 berechnet. Ableiten lässt sich demnach, dass eine Infektion mit der Mutante für 55-jährige Männer und 35-jährige Frauen das normale Sterblichkeitsrisiko verdoppelt. Für 80-jährige Männer und 60-jährige Frauen sei es dreimal so hoch.