Vor allem Erstsemester fragen sich dieses Jahr: Wann geht die Uni los? Das lässt sich in Corona-Zeiten nicht so einfach beantworten. Deshalb hier die wichtigsten Termine in einer Übersicht.

"Das Feld ist bunt, und dieses Jahr durch das späte Abitur noch bunter," erklärt ein Pressesprecher des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. In Zeiten von Corona ist die Frage zum Start des Semesters nicht einfach zu beantworten. Hier ein Überblick:

Die Lehrveranstaltungen beziehungsweise Vorlesungen für Erstsemester sollen an den Universitäten am 2. November beginnen. Ausnahme: Die Universität Mannheim startet bereits am 28. September.

Die meisten Hochschulen planen den Studienbeginn für Erstsemester am 12. Oktober. Die Hochschulen in Reutlingen und Rottenburg (Kreis Tübingen) etwa beginnen eine Woche später am 19. Oktober. Die Stuttgarter Hochschule für Technik bietet eine Woche vorher ab dem 5. Oktober eine Vorbereitungswoche für Erstsemester an. Die Hochschule Mannheim beispielsweise bietet Vorkurse in den internationalen Studiengängen schon am 21. September an.

Während der Corona-Pandemie fand das Sommersemester größtenteils digital statt. Vorlesungen wurden ins Netz gestellt und Studenten konnten so online büffeln. dpa Bildfunk picture alliance/Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Die Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg starten laut Ministerium ihre regulären Lehrveranstaltungen im Wintersemester 20/21 am 2. November.

Die Musikhochschulen beginnen uneinheitlich zwischen dem 5. Oktober, etwa in Freiburg, und dem 15. Oktober in Karlsruhe. In Trossingen (Kreis

Tuttlingen) ist der offizielle Beginn für Erstsemester sowie für Lehrveranstaltungen am 2. November. Künstlerische Projekte starten dort aber bereits schon im Oktober.

Die Kunsthochschulen starten planmäßig Mitte Oktober ins neue Semester: die Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zum Beispiel am 12. Oktober und die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) am 19. Oktober.