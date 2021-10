Seit Montag gibt es in Freiburg etwas, was es dort seit dem Jahr 1457 nicht gegeben hat. Vor 563 Jahren wurde die Freiburger Universität gegründet - jetzt hat diese mit der neuen Rektorin Kerstin Krieglstein zum ersten Mal eine Frau an der Spitze.

