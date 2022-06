per Mail teilen

Ein Brand in einem Baustellenzug bei Waldenburg (Hohenlohekreis) hat am Mittwoch dazu geführt, dass die Bahnstrecke von Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) nach Heilbronn gesperrt werden musste. Der brennende Teil des Zugs setzte sich in Bewegung und konnte erst im Öhringer Bahnhof (Hohenlohekreis) gestoppt und gelöscht werden. Für Reisende wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.