Es gab 2020 neben Corona auch noch andere Themen. Manche Nachrichten aus Baden-Württemberg waren zwar nicht unbedingt wichtig, aber unterhaltsam. Ein kurioser Jahresrückblick.

Buchstabenklau in Zillhausen

Im Balinger Ortsteil Zillhausen (Zollernalbkreis) verweist ein Schriftzug an einer Betonwand auf das "Wasserfalldorf". Eigentlich - denn über Monate hinweg verschwanden hier immer wieder Buchstaben. Die Täter und ihre Motivation blieben lange im Verborgenen. Vermutet wurde unter anderem, dass jemand dem örtlichen Förderverein einen kostspieligen Streich spielen wollte. Der Schaden betrug immerhin mehrere hundert Euro. Monatelang ermittelte die Polizei und konnte im Januar 2020 schließlich einen Erfolg verbuchen. Vier junge Männer kamen nach Discobesuchen auf die Idee - "aus einer Alkohollaune heraus", wie die Polizei bekannt gab. Sogar die Wohnungen der Übeltäter wurden durchsucht, woraufhin sie den Ermittlern die abgeschraubten Buchstaben übergaben. Der Schriftzug ist nun wieder komplett.

Reisefreudiger Kater aus Ehingen

"Otto" lebt eigentlich auf einem Aussiedlerhof bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Allerdings gilt er auch als sehr reisefreudig, was im Januar für Aufregung sorgte. Eine Familie aus Reutlingen hatte den grau-schwarz getigerten Kater in ihrem Auto entdeckt, nachdem sie von einem Besuch in Ehingen zurückkehrten. Zuerst kam er ins Tierheim, das die Öffentlichkeit einschaltete und für allerlei Zeitungsartikel, Radiomeldungen und Social-Media-Postings sorgte. Neben vielen Tierfreunden, die den gestrandeten Kater bei sich aufnehmen wollten, meldete sich schließlich die Besitzerin und Otto kam in sein Zuhause zurück.

Schaum überflutet Wiese in Bettringen

Haarshampoo großzügig zu verwenden ist gar nicht nötig, empfehlen Verbraucherschützer immer wieder. Schon kleine Mengen schäumen meist stark. Das wissen spätestens seit Februar die Anwohner im Schwäbisch Gmünder Stadtteil Bettringen (Ostalbkreis). Ein großer Schaumteppich war dort aus der Kanalisation getreten und hatte Grünflächen und einen Parkplatz überflutet. Da sich zuerst niemand einen Reim darauf machen konnte, hatte die Feuerwehr den Bereich abgesperrt und den vermeintlichen Giftstoff abgesaugt. Später meldete sich ein Kosmetikhersteller aus der Umgebung: Bei Reinigungsarbeiten habe man übersehen, dass sich in einem Behälter noch Reste von Haarshampoo befanden. Immerhin: Der Stoff war ph-neutral und nicht umweltschädlich. Um ein sauberes Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit kam die Firma dennoch nicht herum.

Felsen im Albtal weggeräumt

Die Straßen durchs Albtal im Kreis Waldshut ist äußerst beliebt. Wildromantisch schlängelt sie sich durch die Landschaft, ist auch im Winter befahrbar und lockt Touristen an. Das Problem: Hier können jederzeit an mehreren Stellen schwere Felsen hinunterstürzen. Ein besonders großer Kaventsmann machte Pfingsten 2015 den Anfang, donnerte auf die Fahrbahn und lag seitdem mitten auf der Straße. Die Anwohner ärgert das, sie drängen seit Jahren auf eine Sanierung der Strecke. Im Februar schafften Unbekannte Tatsachen und schoben mit schwerem Gerät den tonnenschweren Brocken von der Straße. Wer dahinter steckt, blieb unklar, richtig ermitteln wollte man beim Landratsamt mangels Erfolgsaussichten allerdings auch nicht. Immerhin machen die Planungen zur Sanierung der Straße kleine Fortschritte, das zuständige Amt verweist zum Beispiel auf eine neue Internetseite, die über den Stand der Planungen informiert.

Abenteuerliche Ausfahrt in Backnang

Was tut man nicht alles für einen schönen Familienausflug auf dem Motorrad? Manchmal zu viel, stellte die Polizei im Juli fest. Ein Mann aus Backnang hatte aus einem Zwei-Mann-Flitzer einen Vier-Personen-Sitzer gezaubert - zum Beispiel mit Campinghocker und Schwimmhilfen. "So eine Fahrt sieht man sonst nur im Zirkus", staunte die Polizei und untersagte die Weiterfahrt, als sie Papa und Kinder bei der Ausfahrt erwischte. Das Gefährt wurde direkt beschlagnahmt, der Bastler bekam eine Anzeige.

Fledermaus schläft im Polizeirevier Ludwigsburg

Auch Batman braucht mal Pause. Eine kleine Fledermaus hat sich im Sommer ins Polizeirevier Ludwigsburg verirrt und einen Social-Media-Hit ausgelöst. Die Beamten beschrieben die Aktion detailliert bei Facebook und veröffentlichten auch Bilder der "abhängenden" Fledermaus, die es sich ausgerechnet auf einem Lichtschalter gemütlich gemacht und dadurch eine Polizistin tüchtig erschreckt hatte. Ernsthafte Folgen hatte die Aktion nicht. Die Beamten entließen den tierischen Besuch schnell in die Nacht.

Unfall mit Löwenbaby bei Walldorf

Nicht jeder Weg verläuft gerade: Ein Löwenbaby sollte im September von der Slowakei nach Spanien transportiert werden. Leider schlief der Fahrer auf der Autobahn bei Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis ein und baute einen Unfall. Die Retter staunten nicht schlecht, wer ihnen beim Bergen des Transporters entgegenblickte. Lea, so wurde das weiße Löwenbaby schnell getauft, kam unverletzt, aber reichlich durcheinander ins Reptilium Landau. Später ging es dann nach Spanien. Dort lebt sie nun in einem Privatzoo und ist mittlerweile schon deutlich größer geworden. Für die Züchterin gab es übrigens ein Bußgeld, weil der ursprüngliche Transport ohne Papiere erfolgte. Außerdem war Lea noch viel zu jung.

Neues Heim für wilden Ziegenbock aus Bottingen

Ein gutes Ende nahm auch die Geschichte um den wilden Ziegenbock Franziskus aus Bottingen (Kreis Emmendingen). Drei Jahre lang streifte der Bock durch den Ort, ließ sich nicht einfangen, belästigte aber immer wieder Schafe und Ziegen in anderen Gehegen und beging Hausfriedensbruch in Gärten und Scheunen. Da sich die Gemeinde nicht zuständig fühlte, organisierte eine Tierschützerin im September schließlich einen Platz auf dem Gnadenhof in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Zum Einfangen musste das störrische Tier allerdings betäubt werden. Nach Angaben der neuen Besitzer wurde er erst kastriert, brauchte dann noch etwas Zeit zum Eingewöhnen, ist aber mittlerweile in der Herde gut integriert und wird dort den Rest seiner Tage in artgerechter Umgebung verbringen.

Falsche Goldbarren in Bad Herrenalb gestohlen

Es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Diese Erfahrung mussten im Oktober anscheinend auch Einbrecher in Bad Herrenalb (Kreis Calw) machen, die in die Räumlichkeiten einer geschlossenen Bank eindrangen, eine Vitrine zerschlugen und die dort ausgestellten Goldbarren mitnahmen. Was den Wert ihrer Beute minderte, war die Tatsache, dass es sich um reine Attrappen handelte. Auf die Spur der Diebe kamen die Ermittler bislang nicht. Weil auch Prospekte entwendet wurden, sei es aber auch möglich, dass die falschen Goldbarren für einen Betrugsdelikt verwendet werden, so die Vermutung der Polizei.

Karlsruhe verbietet Sägemehl in Keksen

In Karlsruhe ging im Dezember ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende. Das überraschende Ergebnis: Sägemehl in Keksen ist verboten. Ein Händler hatte diese Delikatesse zuvor ganz transparent verkauft und offensichtlich einige Gourmets zufriedengestellt. In Notzeiten sei Mehl durch Sägemehl ersetzt worden, so die Begründung des Holzspan-Genießers. Das Karlsruher Verwaltungsgericht entschied aber: Sägemehl ist kein sicheres Lebensmittel, taucht in keiner Vorschrift auf und werde nicht einmal Tieren vorgesetzt.