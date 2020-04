In der Corona-Krise ist Zusammenhalt gefragt, auch in der Politik. In der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg gibt es allerdings Sticheleien, die auf erheblich Unfrieden schließen lassen, so SWR-Redakteur Knut Bauer.

Frage: Die Zusammenarbeit in der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg funktioniert im Prinzip gut - immerhin hat sie sich auf ein Notprogramm in Höhe von mehr als sechs Milliarden Euro verständigt. Im Hintergrund gibt es allerdings immer öfter Sticheleien, die auf erheblich Unfrieden schließen lassen. Was passiert da gerade?

Knut Bauer, SWR Redaktion Landespolitik: Jeder versucht sich zu profilieren, so gut er kann - und das gipfelt jetzt in einem öffentlich ausgetragenen Kleinkrieg zwischen dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium und dem Grün-geführten Staatsministerium. Eine Stellungnahme von Winfried Kretschmann zu Nachbesserungen bei der Unterstützung von Unternehmen kontert das Wirtschaftsministerium mit einer Klarstellung. Es sei bemerkenswert, heißt es in einer Pressemitteilung, dass das Staatsministerium ganz offensichtlich nicht weiß, was im Soforthilfeprogramm des Landes bereits geregelt ist. Schon möglich, dass man bei Sitzungen hinter verschlossenen Türen so miteinander umgeht, aber das auf offener Bühne auszutragen ist sehr erstaunlich.

Anderes Beispiel: Die CDU-Landtagsfraktion geht mit der Forderung an die Öffentlichkeit, die Kommunen mit einem Hilfspaket zu unterstützen. Wie sich nachher herausstellte, hat die grün-schwarze Landesregierung wenige Stunden zuvor ein 100-Millionen-Euro-Programm für die Kommunen beschlossen. Die CDU wollte es einfach als ihr Ding verkaufen. Umgekehrt kurz darauf das gleiche Spiel: Die Grünen fordern ein Hilfspaket für den Mittelstand, obwohl das im CDU-Wirtschaftsministerium schon vorbereitet wird.

Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik SWR

Woran liegt das?

Jeder Koalitionspartner versucht, sich in dieser schwierigen Zeit als Krisenmanager Nummer eins darzustellen. Natürlich muss die Landesregierung jetzt an einem Strang ziehen, anders könnten Milliardenpakete gar nicht beschlossen werden. Aber sowohl die Grünen als auch die CDU wollen Honig daraus saugen. Das ist nichts anderes als Wahlkampf, denn in knapp einem Jahr ist die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg. Vor allem die CDU hat die Sorge, nicht ausreichend wahrgenommen zu werden. Weil jede Krise erst mal dem Regierungschef in die Karten spielt. Das ist in Berlin nicht anders, wo Angela Merkel die besten Umfragewerte in dieser Legislaturperiode hat und keiner mehr über das Ende der Großen Koalition spricht. In Baden-Württemberg ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Ansprachen und Statements ständig präsent.

Um nicht hinten runterzufallen, versucht sich dann eben auch die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann immer wieder vorzudrängen. Ende März zum Beispiel hat sie in einem Interview sofortige Ausgangssperren nach bayerischem Vorbild gefordert, während Kretschmann gerade in einer TV-Ansprache Aufenthaltsverbote für Gruppen in der Öffentlichkeit verkündete. Und bei der schrittweisen Öffnung der Schulen ist Eisenmann vorgeprescht, bevor das Thema im Kabinett war.

Was bedeutet das für die künftige Zusammenarbeit nach der Krise?

Nichts Gutes jedenfalls, auch wenn es zwischen Grünen und Schwarzen auch in der Vergangenheit immer mal wieder ordentlich geknallt hat. Aber jetzt ist auf beiden Seiten so manches Foulspiel dabei, das sicher noch lange wehtun und nachwirken wird. Auf der anderen Seite ist die derzeitige Krise so gewaltig, dass sich beide Koalitionspartner trotz näher rückender Landtagswahl zusammenraufen müssen. Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, um für das Land Baden-Württemberg in dieser extrem schwierigen Phase wichtige Entscheidungen auf den Weg zu bringen.