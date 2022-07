Das Ulmer Fischerstechen mit seiner mehr als 500 Jahre alten Tradition findet dieses Jahr endlich wieder statt. Am Sonntagvormittag hat das Spektakel mit ersten Tänzen in historischen Kostümen auf dem Ulmer Saumarkt begonnen. Am Nachmittag fand dann auf der Donau der erste Durchgang des Fischerstechens statt. mehr...