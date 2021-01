Was die Vierschanzentournee bei den Skispringern ist,ist die Tour de Ski für die Längläufer. Zum 15. Mal wird diese Serie bereits ausgetragen . In acht Etappen geht es dabei vom Val Mustair i der Schweiz über Toblach bis nach Val die Fiemme in Südtirol. Mit dabei auch drei Athleten aus Baden-Württemberg. Heute die zweite Etappe im Val Müstair, 15 Kilometer Massenstart der Herren. mehr...