Ukrainische Soldaten werden künftig auch in Baden-Württemberg ausgebildet - in Stetten am Kalten Markt (Kreis Sigmaringen). Das hat das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekanntgegeben. Bei der Mission gehe es um die Suche und Räumung von Minen und um die Entschärfung von Sprengfallen. mehr...