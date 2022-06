Bei einem Volksfest in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend eine 55-jährige Frau aus der Gondel eines Fahrgeschäfts geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Kurz nach Fahrtbeginn hatte sich der Haltebügel der Gondel gelöst, in welche die 55-Jährige zusammen mit ihrer 20-jährigen Tochter eingestiegen war.