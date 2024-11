Mit dem Motorrad unterwegs zu sein, ist nicht immer ungefährlich. Laut Innenministerium kamen 2024 jedoch deutlich weniger Biker bei Unfällen ums Leben als noch vor ein paar Jahren.

In Baden-Württemberg sind in der Motorradsaison dieses Jahres 63 Männer und Frauen tödlich verunglückt. Im Jahr zuvor waren es 66, in der Motorradsaison 2017 noch über 100, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Mit zwölf getöteten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern starben im August 2024 so viele wie in keinem anderen Monat. Zu schnelles Fahren sei laut Innenministerium auch in diesem Jahr die Hauptursache für tödliche Motorradunfälle gewesen.

Strobl: Müssen mehr in Verkehrssicherheit investieren

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, die Ergebnisse der diesjährigen Motorradsaison zeigten, man sei auf einem guten Weg, die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu senken. "Wir dürfen nicht nachlassen und müssen auch weiter hart daran arbeiten. Das heißt auch, dass wir weiter in die Verkehrssicherheit investieren müssen", so Strobl.

Anzahl der Unfälle leicht zurückgegangen

In der von März bis Oktober 2024 laufenden Motorradsaison ereigneten sich laut Innenministerium in Baden-Württemberg insgesamt 4.115 Motorradunfälle (2023: 4.192), davon 3.351 mit Personenschaden (2023: 3.394). Dabei wurden 2.458 Bikerinnen und Biker leicht (2023: 2.520) und 982 schwer verletzt (2023: 959).