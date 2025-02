per Mail teilen

Auf der A81 sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Lkw-Fahrer auf den Wagen vor ihm.

Ein US-Militärfahrzeug hat am Dienstagabend auf der A81 einen Auffahrunfall mit insgesamt sieben beschädigten Fahrzeugen ausgelöst. Bei dem Unfall im Kreis Böblingen wurden laut Polizei vier Menschen mutmaßlich leicht verletzt. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Fahrer des Militärfahrzeugs auf das Fahrzeug vor ihm aufgefahren, sodass in der Folge zunächst vier Fahrzeuge beschädigt wurden, teilte die Polizei mit.

Beim Versuch, Unfall zu verhindern, weitere Fahrzeuge beschädigt

Der Lkw-Fahrer hatte laut Polizei noch versucht, den Unfall zu verhindern. Er sei auf eine andere Fahrbahn ausgewichen, habe dabei allerdings drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 120.000 Euro.

Für die Bergungsarbeiten wurden zeitweilig der rechte und der linke Fahrstreifen gesperrt. Dadurch kam es zu Staus sowohl auf der A81 als auch auf der A8 am Dreieck Leonberg. Kurz nach 23 Uhr waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle beendet. Derzeit wird die genaue Unfallursache ermittelt. Die Polizei geht den Angaben zufolge nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt an dem Militärfahrzeug aus.