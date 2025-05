An normalen Tagen hat das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg 2024 im Schnitt 4,6 alkoholbedingte Unfälle mit Personenschaden gezählt. Am Vatertag ist die Bilanz verheerender.

An Christi Himmelfahrt gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg nahezu dreimal so viele alkoholbedingte Verkehrsunfälle mit Personenschaden wie an einem durchschnittlichen Tag. Das zeigen Zahlen, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart herausgegeben hat. Registriert wurden am traditionellen Vatertag 13 Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss stand. An gewöhnlichen Tagen des Jahres 2024 zählten die Statistiker hingegen durchschnittlich nur 4,6 solcher Unfälle.

Alle 13 Hauptverursacher der Alkoholunfälle waren männlich. Mehr als die Hälfte von ihnen (61,5 Prozent) war zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs. Männer dominieren auch bei der Gesamtbilanz: Insgesamt waren im Jahr 85,6 Prozent der Hauptverursacher bei Alkoholunfällen mit Personenschaden männlich.

Durchschnittlich täglich 91 Unfälle mit Personenschaden in BW

Insgesamt verzeichnete Baden-Württemberg 2024 täglich im Schnitt 91 Unfälle mit Personenschaden. Im Schnitt passierten davon 4,6 Unfälle unter Alkoholeinfluss, also etwa fünf Prozent. Dieser Anteil lag am Vatertag bei 10,7 Prozent. Dabei wurden zwei Menschen schwer und 12 Menschen leicht verletzt.

Auch bundesweit geht die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle - mit oder ohne Personenschaden - am Vatertag in die Höhe: Laut Statistischem Bundesamt gab es vergangenes Jahr an Christi Himmelfahrt 287 Unfälle, bei denen einer der Beteiligten Alkohol getrunken hatte. An normalen Tagen sind es im Schnitt 95 Unfälle täglich unter Alkoholeinfluss.