Im ersten Halbjahr 2020 gab es so wenige Unfälle auf Baden-Württembergs Straßen wie zuletzt in den 1950er-Jahren. Damals wurde die Unfallstatistik eingeführt. Ursache für den Rückgang ist laut Innenministerium vor allem die Corona-Pandemie und der dadurch deutlich geringere Verkehr. Im ersten Halbjahr starben 146 Menschen, das ist ein Drittel weniger als im ersten Halbjahr 2019. Zudem gab es 3.352 Schwerverletzte und somit einen Rückgang um ein knappes Sechstel. Insgesamt ereigneten sich zwischen Januar und Juni 35.000 Unfälle weniger auf Baden-Württembergs Straßen. Nur bei den Fahrradunfällen stieg die Zahl, vor allem durch E-Bikes. Diese waren bei jedem vierten Radunfall beteiligt, so das Innenministerium. Bei Autos, Lastwagen und Motorrädern gingen die Unfälle zurück.