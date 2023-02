per Mail teilen

In Niederstetten im Main-Tauber-Kreis gibt es seit Jahren Streit. Es stehen sich Bürgermeisterin Heike Naber (parteilos) auf der einen Seite und der komplette Gemeinderat auf der anderen gegenüber. Die parteilose Kommunalpolitikerin habe Aufträge vergeben und Grundstücke gekauft, ohne die Kompetenz dazu zu haben, lautet der Vorwurf. Der zuständige Main-Tauber-Kreis hatte sie zeitweise des Dienstes enthoben. Doch Naber hält an ihrem Amt fest. Und das zu Recht, wie der Veraltungsgerichtshof Baden-Württemberg geurteilt hat. Am Mittwochabend war die erste Gemeinderatssitzung nach dem Urteil.