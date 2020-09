Sie sollen noch am Mittwoch in Baden-Württemberg ankommen: zehn unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Griechenland und sechs weitere kranke Kinder in Begleitung von vier Angehörigen.

Unbegleitete minderjährigen Migranten, kranke Kinder oder Jugendliche sowie ihre Familien landen am Flughafen Hannover. Von dort werden sie auf mehrere Bundesländer verteilt. dpa Bildfunk picture alliance/Julian Stratenschulte/dpa

Die Schutzsuchenden kommen aus dem griechischen Lager Moria auf Lesbos sowie von anderen griechischen Inseln. Moria war vor drei Wochen nahezu vollständig abgebrannt. Die Bundesregierung erklärte sich daraufhin bereit, bis zu 150 minderjährige Migranten aufzunehmen.

Der Flieger aus Griechenland ist am Mittwochvormittag mit insgesamt 51 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen in Hannover gelandet. Baden-Württemberg nimmt zehn von ihnen auf. Wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Stuttgart mitteilte, werden sie in den Stadt- und Landkreisen Tübingen, Ludwigsburg, Ulm, Freudenstadt, Ravensburg und Hohenlohe verteilt.

Auch kranke Kinder und ihre Angehörigen werden aufgenommen

Neben den unbegleiteten Minderjährigen saßen in dem Flieger auch 17 kranke Flüchtlingskinder und deren Familien - insgesamt 88 Menschen. Wie das Innenministerium in Stuttgart am Mittwoch mitteilte, sollen zehn von ihnen - sechs behandlungsbedürftige Minderjährige und vier Familienangehörige - nach Baden-Württemberg kommen. Laut einem Sprecher waren sie am Nachmittag bereits auf dem Weg nach Heidelberg. Ihre Aufnahme in Deutschland beruht auf einem Beschluss vom März, nach dem insgesamt 243 behandlungsbedürftige Kinder sowie ihre Familien im Laufe der Zeit nach Deutschland kommen sollen, mehrere Flüge sind bereits angekommen.

Insgesamt kamen am Mittwoch 139 Migranten aus Griechenland in Hannover an. Neben Baden-Württemberg geht die Weiterreise für manche auch nach Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder in andere Orte Niedersachsens.