In der ersten und zweiten Fußball Bundesliga ruht der Ball wegen der Nations-League an diesem Wochenende. In der 3. Liga wurde dagegen gespielt. Und da kam es am vierten Spieltag zum Duell der beiden Traditionsvereine. Der 1. FC Kaiserslautern empfing Waldhof Mannheim. Die 6000 Zuschauer auf dem Betzenberg erlebten ein umkämpftes 1:1 Unentschieden. mehr...