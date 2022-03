Am Klinikum Stuttgart war am Samstag Umzugstag, denn drei bisher unabhängig voneinander arbeitende Intensivstationen wurden zusammengelegt. Daraus soll nun eine ganz neue intensiv-medizinische Einheit entstehen, die mehrere Fachbereiche umfasst. Patientinnen und Patienten aus zwei der drei bisherigen Stationen wurden am frühen Morgen in einen eigens errichteten Neubau verlegt.