Die Zahl der Ausbildungsverträge in Baden-Württemberg ist dramatisch eingebrochen. Um 20 Prozent im Vergleich zu 2019, als Corona noch keine Rolle spielte. Die Lücke am baden-württembergischen Arbeitsmarkt ist so groß, dass es 60.000 Fachkräfte aus dem Ausland bräuchte, um sie zu schließen.