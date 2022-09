Die Umweltzonen geben an, wer mit welchem Auto in Städten fahren darf. Damit soll die Schadstoffbelastung der Luft niedriger gehalten werden. Unter anderem in Karlsruhe und in Heidelberg sollen die Umweltzonen 2023 abgeschafft werden. Der BUND mahnt, es brauche stattdessen neue Maßnahmen.