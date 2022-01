BUND startet Fotowettbewerb gegen Artensterben

Der BUND Baden-Württemberg startet mit seinem Fotowettbewerb "reiches Baden-Württemberg" in die vierte Runde. Damit will der Naturschutzverband für ein drohendes Artensterben "direkt vor unserer Haustüre" sensibilisieren, so die Landesvorsitzende. Mit mehr als 50.000 Tier- und Pflanzenarten beheimate der Südwesten einen wertvollen Schatz. Doch die Lage ist ernst: Laut des Berichts zur Lage der Natur des Umweltministeriums sind rund 40 Prozent dieser heimischen Tier- und Pflanzenarten gefährdet. Bis zum 30. April können Fotos von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen in Baden-Württemberg eingesendet werden. Die Aufnahmen müssen in der Wildnis entstanden sein. Die Gewinnerfotos werden am 22. Mai, dem Tag der biologischen Vielfalt, veröffentlicht.