"Klassenziel erreicht" schreibt sich Umweltminister Untersteller beim Fach Klimaschutz ins Zeugnis, bevor er seinen Posten verlässt. Die Opposition und Umweltschutzverbände sehen das teilweise anders.

Baden-Württemberg hat die für Ende 2020 gesteckten Klimaschutzziele der grün-schwarzen Landesregierung nach Auffassung von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) erreicht. Hilfreich sei auch der monatelange Lockdown gewesen, der den Flugverkehr deutlich eingeschränkt, Pendlerströme gebremst und Industrieausstöße reduziert habe.

Ein weiterer Grund sei der Effekt des EU-weiten Emissionshandels, der erstmals stark gegriffen habe. Viele Kohlekraftwerke hätten lange Zeit stillgestanden. Das Land habe seine Ziele erreicht, obwohl die Ausgangslage schlechter als im Bund und anderen Bundesländern gewesen sei. "Die Atomkraftwerke sorgten lange für einen überdurchschnittlich hohen Anteil an CO2-freiem Atomstrom", sagte Untersteller. "Das bedeutete einen von Anfang an vergleichsweise niedrigen CO2-Ausstoß pro Kopf." Wichtig sei nun gewesen, trotz Abschaltung von Atomreaktoren keinen Anstieg der Treibhausgas-Emissionen zu riskieren.

Laut Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele erreicht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Nach Angaben seines Ministeriums wurden die Treibhausgasemissionen 2018 um 2,83 Millionen und 2019 um 4,88 Millionen Tonnen gesenkt. "Ende 2019 war Baden-Württemberg vom 2020er-Ziel noch 4,78 Millionen Tonnen entfernt", sagte der Minister.

Den Erfolg dürfe die kommende Landesregierung aber nicht für selbstverständlich nehmen, mahnte Untersteller, der in diesem Jahr nicht mehr bei der Landtagswahl antritt: "Herausforderung wird sein, dafür Sorge zu tragen, dass es nach der Pandemie nicht zu erneuten relevanten Anstiegen kommt." Vielmehr müssten die Treibhausgas-Emissionen weiter konsequent gesenkt werden.

Umweltschützer: "Licht und Schatten" in Regierungsbilanz

Müssten die Natur- und Umweltschützer ein Zeugnis vergeben, würde die Landesregierung in die nächste Legislaturperiode versetzt. Ein Musterschüler wäre sie allerdings nicht. Die beiden großen Verbände Nabu und BUND stellten der Koalition am Dienstag zwar bessere Zensuren aus als zuvor. In einigen wichtigen Bereichen verteilten sie aber auch schlechte Noten. Die Bilanz habe "Licht und Schatten", sagte BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender und warnte vor einem bösen Erwachen. "Es ist kein Wunder, wenn man in einem Jahr der Pandemie und des Lockdowns die Klimaschutzziele erreicht."

Zwar habe sich die Regierung in den vergangenen fünf Jahren unter grüner Führung im Natur- und Umweltschutz deutlich angestrengt. Dies reiche aber vor allem bei den Themen Flächenverbrauch, Mobilität und Klimaschutz nicht aus. Problematisch sei unter anderem der Hang, Initiativen ins Leben zu rufen, ohne klare Anforderungen zu stellen. Außerdem widersprächen sich viele Projekte in den Zielen. "Einerseits macht die Landesregierung sehr viel, um den Naturschutz zu fördern", sagte Dahlbender. "Andererseits macht sie diese Erfolge zum Teil auch wieder zunichte, weil sie weiterhin zum Beispiel den Flächenverbrauch und den Straßenbau zulässt und bei der Mobilität die falschen Maßstäbe setzt."

Mit dem Kompromiss im Dauerstreit zwischen Naturschützern, Imkern und Bauern habe die Koalition allerdings auch einen "Meilenstein" geschaffen, lobte Nabu-Landeschef Johannes Enssle. Auch sei der Etat für Naturschutz seit 2011 um 30 Millionen auf 106,7 Millionen Euro erhöht worden. Die Regierung habe zudem die schlecht ausgestattete Umweltverwaltung personell gestärkt.

Kritik seitens der Opposition

Die SPD schloss sich der Kritik der Umweltschützer an: "Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn man sich selbst ein Zeugnis ausstellen muss", sagte Umweltexpertin Gabi Rolland. Baden-Württemberg habe weitaus weniger CO2-Reduktion erreicht als der Bund und fast alle anderen Länder. Zudem habe das Land so gut wie keine Windkraftanlage mehr gebaut und es sei beim Bau großer Photovoltaikanlagen völlig ins Hintertreffen geraten.

Der FDP-Abgeordnete Daniel Karrais kritisierte, Untersteller habe sein Klimaziel trotz Lockdowns nur mit Schützenhilfe des EU-weiten Emissionshandels erreicht. Das zeige, dass die Kompetenzen für die Klimapolitik nicht beim Land lägen, sondern beim Bund und der EU.

2013 hatte die damalige grün-rote Landesregierung in ihrem Klimaschutzgesetz Ziele für die Jahre 2020 und 2050 ausgerufen. Bis 2020 sollte der Treibhausgasausstoß des Landes um 25 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken, bis 2050 um 90 Prozent.